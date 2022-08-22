Alman yetkiliden tasarruf önerisi: Duş almak yerine ıslak mendil kullanın

"Duş almak yerine ıslak mendil kullanın" 0:00 / 0:00

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Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti Başkanı Winfried Kretschmann, enerji kriziyle karşı karşıya olduklarını dile getirerek, "İnsanlar sürekli duş almak yerine ıslak mendil kullanarak tasarruf edebilirler" dedi.

Almanya'da Fransa ve İsviçre sınırındaki yaklaşık 11 milyon nüfuslu Baden-Württemberg eyaletinin başbakanı Winfried Kretschmann ülkesinin şu anda karşı karşıya olduğu enerji krizi hakkında Südwest Presse gazetesine konuştu.

Kretschmann röportajında enerji israfını önlemek için kişisel olarak aldığı önlemleri dile getirdi. Evinin çatısında dev bir güneş enerjisi sisteminin olduğunu, elektrikli bir araba kullandığını söyleyen Kretschmann, evinin sadece bir odasını ısıttığını söyledi. Duş alıp almadığı sorulan Kretschmann, daha da iyisini yaptığını savunarak, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa ıslak mendil var, kullanışlı bir buluş" ifadelerini kullandı.

Araştırma enstitüsü INSA tarafından geçen ay yapılan ankete göre, Almanların neredeyse üçte ikisi hükümetin tekrarlanan çağrılarına yanıt olarak duşta geçirdikleri zamanı azalttı.

ALMANYA'DA TASARRUF ADIMLARI

Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan Almanya, son yılların en büyük enerji krizini yaşıyor. Büyüyen krizi hafifletmek için çabalayan hem federal hükümet hem de eyaletler, vatandaşları klimalarını kapatarak ve daha az sıcak su kullanarak enerji tüketimini azaltmaya çağırıyor. Bazı şehirlerde bulunan sokak aydınlatmaları da azaltılırken, Berlin'de yaklaşık 200 tarihi bina ve anıtı aydınlatan spot ışıkları kapatılmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.