Almanya: 85 - Portekiz: 58 | MAÇ SONUCU
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Portekiz'i 85-58 mağlup eden Almanya, çeyrek finale yükseldi.
Son dünya şampiyonu ünvanıyla EuroBasket 2025'e katılan Almanya, İtalya-Slovenya mücadelesinin galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
Salon: Arena Riga
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Martin Vulic (Hırvatistan)
Almanya: Schröder 16, Obst 5, Theis 8, Bonga 15, Wagner 16, Oscar da Silva 2, Lo 12, Tristan da Silva 11, Hollatz, Thiemann
Portekiz: Lisboa 4, Brito 5, Williams 8, Queiroz 2, Queta 18, Voytso, Amarante 5, Gameiro 7, Relvao 4, Nuno Sa, Candido Sa 5
1. Periyot: 17-12
Devre: 31-32
3. Periyot: 52-51