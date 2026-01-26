Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya, ABD Başkanı Trump'tan "Afganistan" açıklamalarından dolayı özür dilemesini istedi | Dış Haberler

        Almanya, ABD Başkanı Trump'tan "Afganistan" açıklamalarından dolayı özür dilemesini istedi

        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO müttefiklerinin Afganistan'daki katkılarını küçümsediği gerekçesiyle özür dilemesini talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 14:28 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya, Trump'tan özür bekliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakan Pistorius, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin Amerikan güçleriyle birlikte savaşırken hayatını kaybeden müttefik askerlere saygısızlık olduğunu belirterek, ABD Başkanı'nın özür dilemesini istedi.

        "Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine özür dilemek nezaket, saygı ve anlayış göstergesi olacaktır." diyen Pistorius, Trump'ın sözlerini "uygunsuz ve saygısızca" olarak nitelendirdi.

        Bu konuyu ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile doğrudan görüşüp görüşmeyeceği sorulan Pistorius, "Elbette, onu görür görmez konuşacağım." dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Fox News'e verdiği röportajda, ABD'nin Afganistan'da NATO birliklerine hiçbir zaman ihtiyaç duymadığını iddia etmiş ve müttefik güçlerin çatışma sırasında cepheden uzak durduklarını belirtmişti.

        Bu açıklamalar, 20 yıllık görev sırasında kayıplar veren Danimarka, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupalı müttefikler arasında tepkiyle karşılanmıştı.

        Afganistan'daki NATO misyonlarında 2001-2021 yıllarında Almanya 59, İngiltere 457, Danimarka ise 43 askerini kaybetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzzet Günay'dan sağlık durumu hakkında açıklama.mp4

        Haldun Dormen'in cenazesinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan İzzet Günay, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor