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Merkel'den acil toplantı çağrısı! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs tedbirlerinin uzatıldığını duyurmasından ardından federal bölge yetkililerine acil bir toplantı çağrısında bulundu.

Pazartesi günü 28 Mart'a kadar geçerli olan tedbirlerin 18 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklayan Almanya Başbakanı Merkel, koronavirüs gündemiyle beklenmedik bir toplantı gerçekleştirecek.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Merkel'in acil toplantısının gündemi Paskalya Bayramı'nda uygulanacak tedbirlerin sıkılaştırılması olacak.

Paskalya Bayramı kapsamında temasların azaltılması amacıyla kısıtlamaların getirilmesinin kararlaştırıldığına işaret edilerek, 1 ve 3 Nisan'ın bir defaya mahsus "tatil günü" olarak tanımlanacağı ifade edilmişti. Paskalya Bayramı vesilesiyle 2 Nisan Cuma ve 5 Nisan Pazartesi daha önce tatil günü olarak belirlenmişti.

Görüşmede kısıtlamaların uzatılmasının da ele alınabileceği aktarıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Henüz virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Merkel, Almanya’da salgındaki durumun çok ciddi olduğunu vurgulayarak, İngiltere’de ilk kez görülen Kovid-19’un mutasyona uğramış tehlikeli türünün Almanya’da yayıldığını, yeni vaka sayılarının hızla arttığını ve yoğun bakımdaki yatakların yeniden dolmaya başladığını belirtmişti.