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Alman Tagesspiegel'e verdiği demeçte Scholz "Putin ile tekrar telefonda görüşeceğim - çünkü birbirimizle konuşmamız gerekiyor. Şimdiden yüz binlerce kişinin hayatına mal olan bu korunç savaşı sonra erdirmek ve askerleri Ukrayna'dan çekmek Putin'in elinde" diye konuştu.

Scholz, Putin ile telefon görüşmelerinin 'üslup olarak çok nazik olmadığını' belirtirken konuşmalarının genellikle tahıl sevkiyatı, esir takası ve nükleer santralin güvanliği konusunda olduğunu ifade etti.

Scholz konuşmaların devam etmesinin 'zorunlu' olduğunu belirterek "Benim için önemli olan görüşmelerin asıl konusu: Dünya bu korkunç durumdan nasıl kurtulacak? Bunun için ön koşul açık: Rus birliklerinin geri çekilmesi" diye ekledi.

Scholz, Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesinin ardından jet talep edilmesinin yolunu da kapatarak Ukrayna'ya jet uçağı verilmesinin şu anda gündemlerinde olmadığını ekledi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.