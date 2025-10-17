Bayern Münih- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bundesliga'nın 7. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Kompany yönetimindeki Bayern Münih, ezeli rakibi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesinde Bavyera ekibi oynadığı 6 maçın tamamını kazandı ve 18 puanla zirvede yer aldı. Öte yandan konuk ekip Dortmund 4 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı ve 14 puanla 2. sırada bulundu. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Bayern Münih- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da iki dev takım karşı karşıya geliyor. Ligin 7. haftasında Bayern Münih Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler Bayern Münih- Borussia Dortmund maçı yayıncı kanalı ve saati hakkında araştırmalara başladı. Peki, Bayern Münih- Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
BAYERN MÜNİH- BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?
Bayern Münih- Borussia Dortmund maçı 18 Ekim Cumartesi günü 19.30'da oynanacak.
BAYERN MÜNİH- BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Arena'da oynanacak zorlu karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.