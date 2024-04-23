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        Haberler Dünya Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Gaziantep'te

        Almanya Cumhurbaşkanı Gaziantep'te

        Dün İstanbul'da bir dizi temaslarda bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep'e gitti. Steinmeier'in yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 15:10 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:10
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        Almanya Cumhurbaşkanı Gaziantep'te
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        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

        Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 14.20'de Gaziantep Havalimanı'na indi.

        Almanya Cumhurbaşkanını Gaziantep Havalimanı'nda Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve diğer yetkililer karşıladı.

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        Steinmeier, gün içerisinde bir dizi ziyaretlerde bulunacak.

        Gezisinin ikinci gününde Gaziantep'te depremzedeler için sığınma evi ile inşasını Almanya'nın desteklediği bir okulu ziyaret edecek Steinmeier'in burada 23 Nisan kutlamalarına katılması öngörülüyor.

        Steinmeier'in 24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor. Ankara Üniversitesi'ni de ziyaret etmesi planlanan Steinmeier ayrıca Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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