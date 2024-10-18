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        Haberler Dünya Almanya'da Federal Meclis yeni güvenlik paketini kabul etti | Dış Haberler

        Almanya'da Federal Meclis yeni güvenlik paketini kabul etti

        Almanya'da koalisyon partilerinin hazırladığı, iç güvenlik ve iltica konularında yeni yasal düzenlemeler içeren yeni "güvenlik paketi" Federal Mecliste kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:00
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        Almanya yeni güvenlik paketini kabul etti
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        İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oluşturduğu Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon hükümetinin hazırladığı ve iç güvenliği artırması amaçlanan pakette, radikal dincilikle mücadele, iltica ve ikamet yasası ile silah taşımaya ilişkin düzenlemelerin sıkılaştırılması vaadinde bulunuluyor.

        Güvenlik paketinde öngörülen bir düzenlemeyle de Federal Polis ile Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) yetkilerinin artırılması amaçlanıyor.

        Örneğin düzenleme sonucunda iki emniyet kurumu da ağır suçlara dair soruşturmalarda biyometrik yüz kaydı karşılaştırması yapabilecek.

        Paketteki düzenlemelerden biri de ülkede yoğun tartışmalara neden olan iltica ve yabancıların ikameti konularını içeriyor.

        Düzenlemeyle Almanya'yı terk etmesi için karar alınmış sığınmacılara verilen sosyal yardımların azaltılması ve ağır suç işleyenlerin sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

        Bazı istisnai durumlar dışında sığınmacıların ülkesini ziyaret etmesi durumunda onlara verilmiş Almanya'ya sığınma hakkı geri alınabilecek.

        Muhalefet partileri başta olmak üzere bazı siyasi çevreler tarafından eleştirilen paket Federal Konsey'in onaylaması durumunda yürürlüğe girecek.

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        #almanya
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