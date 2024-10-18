Almanya'da Federal Meclis yeni güvenlik paketini kabul etti

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oluşturduğu Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon hükümetinin hazırladığı ve iç güvenliği artırması amaçlanan pakette, radikal dincilikle mücadele, iltica ve ikamet yasası ile silah taşımaya ilişkin düzenlemelerin sıkılaştırılması vaadinde bulunuluyor.

Güvenlik paketinde öngörülen bir düzenlemeyle de Federal Polis ile Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) yetkilerinin artırılması amaçlanıyor.

Örneğin düzenleme sonucunda iki emniyet kurumu da ağır suçlara dair soruşturmalarda biyometrik yüz kaydı karşılaştırması yapabilecek.