Almanya'da reşit olmayan yüzlerce kişi askere alındı

Almanya'da geçen yıl reşit olmayan 1996 kişi kapsamlı fiziksel ve psikolojik yetenek testini geçmelerinin ardından askere alındı.

Alman medyasında yer alan haberlerde, bu kişilerin nöbet tutmadıkları ve yurt dışı görevlerine katılmadıkları ifade edildi.

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Reşit olmayan askerlerin silahları ise sadece eğitim amaçlı kullanabildikleri vurgulandı.

Zorunu askerliğin 2011 yılında kaldırıldığı Almanya'da mevcut durumda 180 bin olan asker sayısının 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefleniyor.

Ülkede askerlik sistemi profesyonel askerler ve gönüllülük esasına dayanıyor.