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Almanya'da göç yasasında tarihi hamle: Turist vizesiyle iş bulanlar kalabilecek

Almanya'da hükümet, Nitelikli İşgücü Göçü Yasası'nı Cuma günü onaylamayı planlıyor. Yasadaki son taslağa göre sığınmacılara ikinci bir şans elde etme hakkı verilecek, turist vizesi ile gidip iş bulanlar ülkede kalabilecek.

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  • Almanya'da göç yasasında tarihi hamle: Turist vizesiyle iş bulanlar kalabilecek

    FDP parlamento sözcüsü Johannes Vogel, SPD ve Yeşiller'den meslektaşlarıyla birlikte yaptığı açıklamada, bu hafta tarihi bir yasanın Alman Federal Meclisi'nden geçirilebilmesini planladıklarını ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi.
  • Almanya'da göç yasasında tarihi hamle: Turist vizesiyle iş bulanlar kalabilecek

    Açıklamaya göre sadece ayrıntılar hala netleştirilmesi beklenirken mevcut yasa Kanada, Avustralya ya da Yeni Zelanda gibi başarılı göç ülkeleriyle aynı seviyede olacak.
  • Almanya'da göç yasasında tarihi hamle: Turist vizesiyle iş bulanlar kalabilecek

    İLTİCACILARA İKİNCİ ŞANS İMKANI

    Yeşiller adına Parlamento Sekreteri Irene Mihalic, Almanya'da bulunan ve 29 Mart'ta iltica prosedüründe olan kişilerin uygun niteliklere sahip olmaları halinde düzenli iş bulabilmelerine imkan tanınacağını söyledi.

    Bu, Almanya'ya iltica gibi yollarla gelen insanlara daha fazla entegrasyon için bir alan sunuyor. Bununla belediyeler ve resmi makamların rahatlaması bekleniyor.
  • Almanya'da göç yasasında tarihi hamle: Turist vizesiyle iş bulanlar kalabilecek

    TURİST VİZESİ İLE GELİP İŞ BULANA FIRSAT

    Almanya'ya turist vizesiyle gelenler için de yasa tasarısında sürpriz bir kolaylık sağlandı.
  • Almanya'da göç yasasında tarihi hamle: Turist vizesiyle iş bulanlar kalabilecek

    Turist vizesi ile ülkeye gelenler, bir iş bulmaları durumunda kendi ülkelerine gitmelerine gerek kalmadan çalışma izni alabilecek.
  • Almanya'da göç yasasında tarihi hamle: Turist vizesiyle iş bulanlar kalabilecek

    VASIFLI İŞÇİLERİN AİLELERİNE DE KOLAYLIK

    Mihalic'e göre partiler yabancı vasıflı işçiler için aile birleşimi seçeneklerinin genişletilmesi konusunda da mutabık kaldı.

    Spiegel'in haberine göre bununla birlikte sadece 'çekirdek aile' değil ebeveynler de gereken bazı durumlarda Almanya'ya göç edebilecek.
  • Almanya'da göç yasasında tarihi hamle: Turist vizesiyle iş bulanlar kalabilecek

    MAVİ KART'TA ASGARİ BRÜT GELİR DÜŞÜRÜLDÜ

    Planlanan puan sisteminde ve 'AB Mavi Kart' sahiplerine yönelik kurallarda da iyileştirmelerin kabul edildiği vurgulandı.

     

    Nitelikli İşgücü Göçü Yasası'nda yapılacak değişiklikle Mavi Kart ile Almanya'ya gelecek üniversite mezunlarından istenilecek asgari brüt gelir ayda 3 bin 500 Euro'ya düşürüldü.
  • Almanya'da göç yasasında tarihi hamle: Turist vizesiyle iş bulanlar kalabilecek

    HANGİ MESLEK GRUPLARI ARANIYOR? 

    Almanya Federal İş Ajansı tarafından yapılan bir analize göre, geçen yıl değerlendirilen 1200 mesleğin 200'ünde işçi eksikliği var. Cuma günü Nürnberg'de yaptığı açıklamaya göre bu sayı, bir yıl öncesine kıyasla 52 daha fazla.
  • Almanya'da göç yasasında tarihi hamle: Turist vizesiyle iş bulanlar kalabilecek

    Analize göre, vasıflı işçi açığından etkilenen meslekler arasında hemşirelik, şoförlük, tıbbi asistanlar, inşaat sektörü, çocuk bakımı, BT meslekleri yer alıyor. Bir önceki yıla kıyasla, 2022'de otelcilik sektörü ve otobüs şoförleri de bu listeye eklenenler arasında yer aldı. 

    Geçen yıl boş pozisyonların yarısı vasıflı işçi açığı olan bu mesleklerden birindeydi. Ancak çalışma, boş pozisyonların doldurulması söz konusu olduğunda arz ve talebin ne kadar farklılaştığını da açıkça ortaya koydu. Açıklamaya göre işsiz olarak kayıtlı işçilerin yalnızca yüzde 26'sı açık bulunan mesleklerden birinde iş arıyor.

     

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