Analize göre, vasıflı işçi açığından etkilenen meslekler arasında hemşirelik, şoförlük, tıbbi asistanlar, inşaat sektörü, çocuk bakımı, BT meslekleri yer alıyor. Bir önceki yıla kıyasla, 2022'de otelcilik sektörü ve otobüs şoförleri de bu listeye eklenenler arasında yer aldı.

Geçen yıl boş pozisyonların yarısı vasıflı işçi açığı olan bu mesleklerden birindeydi. Ancak çalışma, boş pozisyonların doldurulması söz konusu olduğunda arz ve talebin ne kadar farklılaştığını da açıkça ortaya koydu. Açıklamaya göre işsiz olarak kayıtlı işçilerin yalnızca yüzde 26'sı açık bulunan mesleklerden birinde iş arıyor.