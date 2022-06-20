Almanya'da personel eksikliği sonrası havalimanlarında kaos 0:00 / 0:00

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Yaz sezonu ile birlikte Hollanda ve İngiltere'de havalimanlarında yaşanan personel eksikliği krizi şimdi de Almanya'ya sıçradı.

Alman yerel medyasında yer alan habere göre, Cologne/Bonn Havalimanı ve Düsseldorf Havalimanı'nda personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Alman havayolu firması Eurowings'in Budapeşte, Viyana ve Malaga dahil 6 uçuşu da yaşanan kaos nedeniyle iptal edildi.

Eurowings'ten yapılan açıklamada olayın personel eksikliğinden kaynaklı kısa süreli aksaklıklar olduğu belirtildi. Açıklamada "Eurowings de dahil olmak üzere, Avrupa genelinde çok sayıda havayolu, hava trafiği altyapısının aşırı yoğunluğu nedeniyle programlarını değiştirmek zorunda kalıyor" dedi. Şirket, etkilenen yolcular için mümkün olan en kısa sürede alternatif bir çözüm bulmak için çaba sarf edildiğini de sözlerine ekledi.

Düsseldorf Havalimanı sözcüsü uçuş iptallerini doğruladı ancak, otellerde mahsur kalan yolcuların yeniden uçuşunun ayarlanması ve konaklamasından havayollarının sorumlu olduğunu vurguladı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.