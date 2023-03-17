Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak

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Reuters

Almanya'nın batısında ormanlık bölgede 12 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedeni bulundu. Polis, 12 yaşındaki kız çocuğunu iki sınıf arkadaşının öldürdüğünden şüpheleniyor.

Almanya'yı şoke eden olayda, polis ormanlık alanda Luise isimli 12 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenini buldu. Soruşturma sonucunda Luise'in bıçaklanma sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, Luise'nin 30'dan fazla kez bıçaklandığını açıkladı.

Savcı Mario Mannweiler gazetecilere verdiği demeçte, cinayetin 12 ve 13 yaşlarındaki iki kız çocuğu tarafından işlendiğini düşündüklerini söyledi.

Cinayete başka birinin karıştığına ilişkin kanıt olmadığını söyleyen Mannweiler, cinsel saldırı olup olmadığını henüz bilmediklerini dile getirdi. Mannweiler, daha fazla detay vermedi.

Almanya'da 14 yaşından küçükler ceza kanuna tabii olmadığı için cinayet şüphelilerine bir ceza verilemeyecek.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.