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Haberler Dünya SON DAKİKA: Almanya'dan Afganistan'daki vatandaşlarına uyarı: En kısa sürede terk edin!
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Almanya'dan Afganistan'daki vatandaşlarına uyarı: En kısa sürede terk edin!

Almanya, Afganistan'daki vatandaşlarına en kısa sürede Afganistan’ı terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, Taliban’ın ilerleyişini değerlendirerek, “Afganistan’a her yıl yaptığımız 430 milyon euroluk yardımı keseriz” dedi.

SON DAKİKA: Almanya'dan Afganistan'daki vatandaşlarına uyarı: En kısa sürede terk edin!
Almanya'dan Afganistan'daki vatandaşlarına uyarı!
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İHA

ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban'ın Afganistan’da ilerleyişi devam ediyor.

ABD'nin ardından Almanya da Afganistan'daki vatandaşlarına en kısa sürede Afganistan'ı terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Vatandaşlarına ülkeyi tarifeli uçaklarla terk etmeleri uyarısında bulunan Almanya, güvenlik durumunun giderek kötüleştiği için ticari uçuşların ne kadar daha devam edeceği konusunda garanti verilemeyeceğini bildirdi.

"AFGANİSTAN'A HER YIL YAPTIĞIMIZ 430 MİLYON EUROLUK YARDIMI KESERİZ"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, Taliban güçlerinin Afganistan’da ilerleyişini endişeyle takip ettiklerini belirtti.

"Taliban'ın halifeliği getirmesi, ülkeyi tamamen ele geçirmesi ve şeriatı getirmesi durumunda Afganistan’a her yıl yaptığımız 430 milyon euroluk yardımı da keserek 1 cent bile yardım etmeyiz” diyen Maas, NATO ve uluslararası yardımlar olmadan Afganistan'ın tek başına ayakta duramayacağı aktardı.

"EN KÖTÜ SENARYO"

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer yaptığı açıklamada, Taliban’ın 90 gün içinde ülke yönetimini ele geçireceği yönündeki iddialara değinerek, "Bu en kötü senaryodur" dedi.


Alman İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban‘ın ilerleyişinin artması neticesinde meydana gelen savaş ortamından dolayı, Almanya'da haklarında sınır dışı edilme kararı verilen Afganların sınır dışı edilmelerinin erteleneceği kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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