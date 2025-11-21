Habertürk
        Haberler Dünya Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: "Biz burada hakem değiliz ancak Ukrayna'nın avukatıyız" | Dış Haberler

        Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: "Biz burada hakem değiliz ancak Ukrayna'nın avukatıyız"

        Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, hakem değil Ukrayna'nın avukatı olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 17:18 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:18
        Belçika’nın başkenti Brüksel'de dün başlayan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında kentte bulunan Wadephul, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Wadephul, ABD’nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı 28 maddelik planı nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, "bu planı Ukrayna ve Rusya arasında acilen görüşülmesi gereken konuların bir listesi olarak gördüğü" yanıtını verdi.

        Bunu nihai bir plan olarak değerlendirmediğini aktaran Wadephul, ABD’nin her iki tarafı masaya getirmeye yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

        Ukrayna’nın bu maddeler üzerinde güçlü bir müzakere pozisyonundan konuşmasını sağlamak istediklerini vurgulayan Wadephul, şöyle devam etti:

        "Hangi uzlaşmaları yapacağına karar verecek olan Ukrayna’dır. Rusya’nın aynı şekilde kendi kararlarını vereceği gibi. Biz burada hakem değiliz ancak biz Ukrayna’nın avukatıyız. Çünkü Ukrayna kendi özgürlüğünü ve Avrupa’nın özgürlüğünü savunuyor."

        Wadephul, Almanya’nın tutumunun bu konuda Avrupa’nın tutumu olduğunu ve Ukrayna’yı desteklediklerini kaydetti.

