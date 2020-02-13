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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, muhtemel yeni mülteci krizine karşı uyardı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya ve Avrupa'da yeni bir mülteci krizine karşı uyarıda bulundu.

Almanya
AA

Seehofer, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) etrafındaki ülkelerde insanların yerlerinden kaçmasına yol açacak çok sayıda çatışmanın yaşandığını, bundan dolayı AB'nin dış sınırlarında göç baskısının çok yüksek olduğunu ifade etti.
Avrupa'da 2015'te yaşanan mülteci krizine işaret eden Seehofer, "AB'nin dış sınırlarındaki devletlere göçün üstesinden gelmelerine yardımcı olamazsak ikinci 2015 yılını yaşarız." dedi.

AB'nin mülteci politikasında ilerleme sağlanamamasını eleştiren Seehofer, "Son yıllarda bu konudaki durgunluğa son vermek zorundayız." ifadesini kullandı.

Seehofer, AB Komisyonu ile ortak bir iltica sistemine ilişkin görüşmeler yapıldığını, bu konuda ilerleme sağlanmasını ümit ettiğini bildirdi.

Avrupa'ya yoğun mülteci akınının başladığı 2015'te yaklaşık 500 bin, 2016'da da yaklaşık 750 bin mültecinin Almanya'ya ulaştığı kayıtlara geçerken bu sayı 2017'de 220 bine, 2018'de 185 bine ve 2019'da 165 bine kadar gerilemişti.

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