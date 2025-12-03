Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya İsrail yapımı sistemi aktifleştiriyor | Dış Haberler

        Almanya İsrail yapımı sistemi aktifleştiriyor

        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İsrail yapımı Arrow 3 hava savunma sisteminin ülkesini güçlendireceğini ifade etti. Sistemin bataryalarından ilkinin bugün faaliyete geçeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 18:54 Güncelleme: 03.12.2025 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya İsrail yapımı sistemi aktifleştiriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Almanya uzun menzilli balistik füzeleri durdurmayı amaçlayan İsrail yapımı Arrow 3 hava savunma füze sistemi bataryasının ilkini bugün faaliyete geçirecek.

        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Arrow 3 hava savunma sisteminin ülkesini ve ortaklarını önemli ölçüde güçlendireceğini ifade etti.

        Pistorius, "Bu, bize ilk kez erken uyarı sağlama ve halkımızı ve altyapımızı uzun menzilli balistik füzelerden koruma imkanı veriyor. Avrupa'daki ortaklarımız arasında benzeri olmayan bu stratejik yetenekle, Avrupa'nın kalbinde merkezi rolümüzü güvence altına alıyoruz." dedi.

        Arrow 3'ün sadece Almanya'yı değil, partnerlerini de koruyacağı anlamına geldiğini belirten Pistorius, "NATO'nun Avrupa ayağını güçlendiriyor ve NATO'nun planlama hedefini üstleniyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        İsrail'den satın alınan sistem, ilk etapta Almanya'nın 3 farklı noktasına konuşlandırılacak.

        Berlin'in güneyinde bulunan Schönewalde-Holzdorf Hava Üssü, planlanan lokasyonların ilki olacak.

        Almanya, 3,6 milyar avro tutarındaki savunma anlaşması kapsamında, İsrail dışında sistemi kullanan ilk ülke olacak.

        İsrail ve ABD tarafından ortaklaşa geliştirilen Arrow 3 atmosferin dışında, uzayın başlangıcında düşman füzelerini doğrudan vuruşla imha edebilme kapasitesine sahip.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #almanya
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?