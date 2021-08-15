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Almanya Kabil Büyükelçiliğini kapatıyor!

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdiğini duyurmasının ardından Almanya Kabil Büyükelçiliğini kapattığını açıkladı

SON DAKİKA: Almanya Kabil Büyükelçiliğini kapatıyor!
Almanya Kabil Büyükelçiliğini kapatıyor!
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Reuters

Taliban'ın Kabil'e girdiğini duyurmasının ardından Almanya, Kabil'deki Büyükelçiliğini kapattığını açıkladı.

Reuters'ta yer alan haberde, "Güvenlik durumu ciddi biçimde kötüleşti. Kabil'deki Alman Büyükelçiliği 15 Ağustos itibarıyla kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Almanya'nın vatandaşlarını Afganistan'ı terk etmeye çağırdığı belirtildi.

Ayrıca Alman medyasında yer alan haberlerde, Almanya ordusunun, büyükelçilik çalışanları ile Afgan elçilik görevlilerinin tahliyesi için A400M tipi uçaklar gönderme kararı aldığı ifade edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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