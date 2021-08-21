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Almanya Kabil Havalimanı’ndan yaklaşık 2 bin kişi tahliye ettiğini açıkladı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer cumartesi günü yaptığı açıklamada, Alman ordusunun Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 2 bin kişiyi tahliye ettiğini söyledi.

Almanya Kabil Havalimanı’ndan yaklaşık 2 bin kişi tahliye ettiğini açıkladı
Reuters / HABERTURK.COM

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bir gecede Kabil'e sevk edilen iki hafif helikopterin, uluslararası ortaklarla koordine edilecek şehir dışına tahliye operasyonlarına başlamaya hazır olduğunu daha önce ifade etmişti.

Almanya Savunma Şefi General Eberhard Zorn da Alman Hava Kuvvetlerinin havalimanında ihtiyaç duyulan bebek maması ve hijyenik malzemeleri Kabil'e taşıyacağını söyledi.

ALMANYA'NIN TAHLİYE OPERASYONU TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

AA'nın hafta içinde aktarmış olduğu haberde, Almanya'nın, Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderdiği A400 tipi askeri kargo uçağına sadece 7 kişiyi almasına sosyal medyada büyük tepkiye neden olduğu bildirilmişti.

Bunun üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kabil'den sadece 7 kişi tahliye edilebildiği ifade edilerek buna gerekçe olarak havalimanına gelen yolların tehlikeli olması ve tahliye edilecek kişilerin havalimanına ulaşamaması gösterildi.

Açıklamada, tahliyelerin devam etmesi için yoğun çaba harcanmaya devam edileceği vurgulanmıştı.

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