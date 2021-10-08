İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor istifa etti

Beatztanbul orkestrasıyla yaptığı çalışmalarla tanınan Zeynep avcı Almanya'nın O Ses ayrışmasına damga vurdu. Söylediği şarkıyla jüriyi etkileyen Zeynep Avcı gündem oldu. İşte Zeynep Avcı hakkında merak edilenler...

ZEYNEP AVCI KİMDİR?

Zeynep Avcı, Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan ve senelerdir Berlin'de sahne alan bir Türk müzisyen. 1970'li yıllarda Türkiye'den Almanya'ya göç eden Zonguldaklı işçi bir ailenin 3 çocuğundan biri olan Zeynep Avcı 20 yıldır Berlin'de şarkı söylüyor. "Beatztanbul" adlı orkestrasıyla tanınan Zeynep Avcı müzik eğitimine çocuk yaşlarında başladı.

Büyük ud virtüözü ve müzisyen Nuri Karademirli ile çalışma fırsatı bulan Zeynep Avcı, katıldığı bir programda Türk Sanat Müziği eğitimini Serap Saat'ten aldığını söylemişti.

Zeynep Avcı koç burcudur.