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Almanya'ya gidecek Erdoğan'ın çantasında 12 kişilik liste var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28-29 Eylül'de Almanya'ya resmi ziyarette bulanacağı resmen açıklandı. Erdoğan'ın ziyareti öncesi konu başlıklarının belirlenmesi için çalışma grubu oluşturulurken, FETÖ davalarında ülkeden kaçan kişilerin iadesine yönelik bir listenin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çantasında olduğu belirtiliyor.

08.08.2018 - 12:56 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28-29 Eylül’de Berlin’e resmi ziyarette bulunacağı resmi olarak duyuruldu.

Alman Federal Cumhurbaşkanlığı resmî ziyaret öncesi görüşmelerdeki konu başlıklarını belirlemek üzere bir çalışma grubu oluşturduğu öğrenildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak. Her zaman yapılan seremoniye uygun olarak ilk gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onuruna akşam yemeği verilecek.

Steinmeier, Erdoğan’ı haziran ayında yeniden seçildikten sonra Almanya’ya davet etmişti. Almanya ilişkilerin normalleşmesi için bir yol haritası oluşturma arzusunda Ancak Türkiye FETÖ elebaşlarına ilişkin Almanya’dan somut adım atmasını bekliyor. Bir diğer sorun ise Sporcu Mesut Özil olayında yaşanan Türkiye karşıtlığına ilişkin verilen mesajlara yönelik Ankara’nın Alman yetkililerin ülkede yaşayan gurbetçilere yönelik bir çalışmanın yapılmasını arzu ettiği ve gurbetçilerin ülkedeki siyasi pozisyona dair hükümetin bir adım adım atması yönündeki beklentiler iletilecek.

Resmi programın detaylarının iki taraf arasında yakın koordinasyon içinde konuşulduğu belirtildi. Şansölye Angela Merkel ile başka Alman politikacıların Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmesi öngörülüyor. Zira siyasilerle yapılacak en önemli görüşme gündemi Suriye ve FETÖ meselesinin olacağı ifade ediliyor. Ancak görüşmede ABD yönetiminin Rusya ve İran’a yönelik yaptırımlarına ilişkin aldığı kararların etkilerinin de masaya yatırılacağı öğrenildi. Türk tarafının ABD’nin Alman sanayi devlerine yönelik yaptırım ve ceza konularını da gündeme getirerek bunun adil olmadığını ileteceği ve bir mekanizma oluşturulması için girişimlerin oluşturulmasını talep edeceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk vatandaşlarına hitaben konuşma yapıp yapmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas (SPD), birkaç gün önce Federal hükümetin, Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının durumu gibi ihtilaflı mevzuları da görüşmede gündeme getireceğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise çantasında FETÖ davalarında ülkeden kaçan şahısların iadesine yönelik bir listenin yer alacağı ve bu kapsamda Özellikle 12 elebaşının isteneceği öğrenildi.

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