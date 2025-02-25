Almanya'ya giden çikolatalarda alerjen riski

Türkiye’den ihraç edilen mandalina, domates, Antep fıstığı ve incir gibi ürünlerde yüksek miktarda pestisit kalıntısı (zirai ilaç) ve aflatoksin (küf hastalığı) bulunması gerekçesiyle ülkeye iadeler sürerken bir geri bildirim de çikolatadan geldi.

Bugün (25 Şubat) Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den Almanya’ya giden çikolatalarda bildirilmemiş/ yanlış etiketlenmiş alerjen tespit edildiği açıklandı.

Sitede yayımlanan 747056 numaralı Almanya’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen çikolatalarda alerjen katagorisinde tehlikeli olarak kabul edilen Susam 84.000 mg/kg tespit edildi.

Susam alerjisi, bağışıklık sisteminin susam tohumlarına veya susam ürünlerine (susam yağı gibi) karşı anormal bir tepki vermesiyle ortaya çıkan bir gıda alerjisidir. Vücut, susam proteinlerini zararlı bir madde olarak algılar ve bu proteinlere karşı antikorlar üretir. Bu durum, çeşitli alerjik reaksiyonlara yol açar.

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