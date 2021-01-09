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Alp Navruz: Robert De Niro'nun davetinden onur duydum

Oyuncu Alp Navruz, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro'nun pandemi öncesinde Ibiza'da vermeyi planladığı etkinliğe Türkiye'den davet edilen tek isim olan Navruz, konuyla ilgili konuştu. Oyuncu, "Bu durumdan dolayı onurlandım. Pandemiden dolayı kısmet olmadı" dedi

Alp Navruz: Robert De Niro'nun davetinden onur duydum - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Alp Navruz, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Cilt bakımı yaptırdığı öğrenilen Navruz, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

30 yaşındaki Alp Navruz, Amerikalı oyuncu Robert De Niro’nun pandemi öncesinde Ibiza’da vermeyi planladığı etkinliğe Türkiye’den davet edilen tek isim olmuştu.

"ONURLANDIM"

Navruz, konuyla ilgili konuşarak duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Geçtiğimiz yaz davet etmişti. Bu durumdan dolayı onurlandım. Pandemiden dolayı kısmet olmadı. Ertelendi diye biliyorum. Önümüzdeki senelerde gerçekleşirse katılmak istiyorum. Robert De Niro ile birebir görüşmem olmadı. Davet için organizasyon firması benim menajerlik şirketimi aradı.

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