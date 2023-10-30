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        Haberler Televizyon Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? TRT 1 dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yapıyor ve bu akşam son bölüm mü?

        Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yapıyor?

        TRT1'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan tarihi dizilerinden biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu, bir kez daha yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ile ilgili gündem olmuş durumda. Pazartesi günleri ekranlara gelen dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına dair bilgileri ve akıbeti hakkındaki son durumu derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:51
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        TRT 1'in ilk iki sezonuyla büyük ilgi gören tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü için beklenen tarih geldi çattı. Dizinin hayranlarının merakla beklediği yeni bölüm öncesi Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yapıyor sorusu gündem olmuş durumda. İşte, detaylar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU?

        İlgiyle takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam TRT 1 ekranlarında geri dönüyor.

        Sevilen dizi, başrol oyuncusu Barış Arduç'un diziden çekilmesi nedeniyle kalan son 2 bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak ve 6 Kasım 2023 tarihinde final yapacak.

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        ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 60. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Sultan Alparslan ve Selçuklu Devleti Ani’yi fethederek Anadolu yolundaki en büyük engeli kaldırmış ve Anadolu üzerindeki faaliyetlerini daha da arttırmıştır. Bizans’ın kale ve şehirlerini teker teker alan Alparslan, yürüyüşünü sürdürürken Mısır vezirinden gelen davet ile İslam birliğini sağlamak ve adaleti tesis etmek üzere Mısır seferi için yola koyulmuştur. Mısır’a giderken yoldaki kalelerden biat almak isteyen Alparslan, yalnızca Mahmud Mirdas’tan biat alamaz.

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        Yıllardır tabiiyetinde bulunan Mahmud’un bu yaptığını anlamlandıramayan Alparslan, kaleyi kuşatmaya alır. Alparslan, Mahmud Mirdas’ı ikna edebilecek mi, yoksa kanlı bir fetih mi gerçekleştirecek? Mahmud’un yanında bulunan annesi Seyyide ise Mahmud Mirdas’ı biat vermesi konusunda uyarmakta, bu işin sonunun Mahmud adına iyi olmayacağını söylemektedir. Bizans tarafında ise Kayzer Dukas ölmüş, Evdokya hem kendine eş hem Bizans’a kayzer olması için Diyojen’i seçmişti.

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        Hapiste ölümü bekleyen Diyojen, Evdokya’nın bu kararıyla hedefleri doğrultusunda yeniden harekete geçer. Diyojen’in en büyük gayesi Alparslan’ı ve Türkleri Anadolu’da barındırmamak, onları geldikleri topraklara geri püskürtmek. Diyojen hedeflerini gerçekleştirebilip hem tahtını sağlama almaya hem Türkleri geldikleri yere göndermeye çalışacak. Diyojen bu konuda başarılı olabilecek mi? Alparslan, Mısır seferine devam ederken Diyojen’in ordusuyla Selçuklu mülküne doğru yola çıktığını öğrenir. Bir karar verecektir. Ya Mısır ya Anadolu! Alparslan istişareler neticesinde Diyojen’in karşısına çıkmaya karar verir. Diyojen’in önünü Malazgirt’te kesecektir!

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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