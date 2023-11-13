Alperen Şengün devleşti, Houston Denver'ı 107-104 mağlup etti Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 23 sayı, 8 ribauntluk performansıyla son şampiyon Denver Nuggets'ı 107-104 mağlup etti. Houston Rockets bu sonuçla galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi. Rockets, özellikle dördüncü periyottaki skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği son şampiyon Nuggets'ı yenerek bu sezonki çıkışını sürdürdü.

Batı Konferansı'nda dördüncü sıraya kadar yükselen Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün 23 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 2 blok, Fred VanVleet 26 sayı ve 4 asistle galibiyeti getiren oyuncular oldu. Jeff Green 15 sayı ve 4 ribaunt, Dillon Brooks 10 sayı ve 4 ribaunt, Jalen Green 9 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle skora destek verdi.

10'uncu karşılaşmasında 2'nci kez kaybeden konferans lideri Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 36 sayı, 21 ribaunt ve 11 asistle "triple double" yaptı. Michael Porter 25 sayı ve 10 ribaunt, Aaron Gordon 16 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Reggie Jackson 14 sayı ve 4 ribauntla oynadı. REKLAM

TYRESE MAXEY'DEN KARİYER REKORU Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, Philadelphia 76ers, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 137-126'lık skorla geçerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Konferans lideri Sixers'ta Tyrese Maxey 50 sayıyla kariyer rekoru kırmasının yanı sıra 7 ribaunt, 5 asist ve 3 blokla galibiyette başrolü oynadı. Joel Embiid 37 sayı, 13 ribaunt ve 7 asist, Tobias Harris 18 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, De'Anthony Melton 10 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Bu sezon 10'uncu maçında 4'üncü kez kaybeden Pacers'ta Tyrese Haliburton 25 sayı ve 17 asist, Myles Turner 22 sayı ve 5 ribaunt, Buddy Hield 16 sayı ve 4 ribaunt, Obi Toppin 14 sayı, Jalen Smith 11 sayı ve 6 ribauntla oynadı. SONUÇLAR New York Knicks-Charlotte Hornets: 129-107 Brooklyn Nets-Washington Wizards: 102-94 Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 101-105 Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 137-126 Houston Rockets-Denver Nuggets: 107-104 REKLAM San Antonio Spurs-Miami Heat: 113-118 Chicago Bulls-Detroit Pistons: 119-108 New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 124-136 Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 99-111 Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 110-116 Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 116-110