Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün devleşti, Houston Denver'ı 107-104 mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün devleşti, Houston Denver'ı 107-104 mağlup etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 23 sayı, 8 ribauntluk performansıyla son şampiyon Denver Nuggets'ı 107-104 mağlup etti. Houston Rockets bu sonuçla galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen Şengün, son şampiyonu yıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi. Rockets, özellikle dördüncü periyottaki skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği son şampiyon Nuggets'ı yenerek bu sezonki çıkışını sürdürdü.

        Batı Konferansı'nda dördüncü sıraya kadar yükselen Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün 23 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 2 blok, Fred VanVleet 26 sayı ve 4 asistle galibiyeti getiren oyuncular oldu. Jeff Green 15 sayı ve 4 ribaunt, Dillon Brooks 10 sayı ve 4 ribaunt, Jalen Green 9 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle skora destek verdi.

        10'uncu karşılaşmasında 2'nci kez kaybeden konferans lideri Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 36 sayı, 21 ribaunt ve 11 asistle "triple double" yaptı. Michael Porter 25 sayı ve 10 ribaunt, Aaron Gordon 16 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Reggie Jackson 14 sayı ve 4 ribauntla oynadı.

        REKLAM

        TYRESE MAXEY'DEN KARİYER REKORU

        Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, Philadelphia 76ers, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 137-126'lık skorla geçerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

        Konferans lideri Sixers'ta Tyrese Maxey 50 sayıyla kariyer rekoru kırmasının yanı sıra 7 ribaunt, 5 asist ve 3 blokla galibiyette başrolü oynadı. Joel Embiid 37 sayı, 13 ribaunt ve 7 asist, Tobias Harris 18 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, De'Anthony Melton 10 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

        Bu sezon 10'uncu maçında 4'üncü kez kaybeden Pacers'ta Tyrese Haliburton 25 sayı ve 17 asist, Myles Turner 22 sayı ve 5 ribaunt, Buddy Hield 16 sayı ve 4 ribaunt, Obi Toppin 14 sayı, Jalen Smith 11 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

        SONUÇLAR

        New York Knicks-Charlotte Hornets: 129-107

        Brooklyn Nets-Washington Wizards: 102-94

        Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 101-105

        Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 137-126

        Houston Rockets-Denver Nuggets: 107-104

        REKLAM

        San Antonio Spurs-Miami Heat: 113-118

        Chicago Bulls-Detroit Pistons: 119-108

        New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 124-136

        Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 99-111

        Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 110-116

        Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 116-110

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        ABD'den Suriye'ye operasyon
        ABD'den Suriye'ye operasyon
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali