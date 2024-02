Alperen Şengün NBA All Star'da yok! - Son dakika haberleri - Basketbol Haberleri

Alperen Şengün NBA All Star'da yok! - Son dakika haberleri - Basketbol Haberleri

Alperen Şengün NBA All Star'da yok! NBA All Star'da ilk 5'lerin belli olmasının ardından nihai kadrolar da açıklandı. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, oylamada 6. olmasına rağmen All Star kadrosuna seçilmedi.

Giriş: 02.02.2024 - 08:35 Güncelleme: 02.02.2024 - 08:35

