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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Warriors'a yenildi - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Warriors'a yenildi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'a 105-98 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:59 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:59
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        Alperen'in double-double'ı galibiyete yetmedi!
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        NBA'de 5 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda dördüncü sırada bulunan Rockets, konuk ettiği Warriors'a 7 sayı farkla yenildi.

        All-Star öncesindeki son maça çıkan milli basketbolcu, karşılaşmada 10 sayı, 13 ribaunt, 4 asist, 1 top çalmayla oynadı. Rockets'ta Aaron Holiday ise 25 sayı kaydetti.

        Warriors'ta Stephen Curry, 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

        All-Star'a seçilen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, Chuck Takımı'nda Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Donovan Mitchell ile aynı ekipte parkeye çıkacak. 2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da yapılacak.

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        THUNDER'IN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

        Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 116-101 yenilerek yedi maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup oldu.

        Timberwolves'ta Naz Reid 27, Anthony Edwards ise 23 sayıyla takımını galibiyete taşıdı.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 24, Jalen Williams ise 20 sayı kaydetti.

        CJ MCCOLLUM'DAN 43 SAYI

        New Orleans Pelicans, konuk ettiği Sacramento Kings'i uzatmanın ardından 140-133 mağlup etti.

        Pelicans'ta CJ McCollum, 43 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu.

        Kings'te Zach LaVine, 32 sayı kaydetti.

        SONUÇLAR

        Houston Rockets-Golden State Warriors: 98-105

        New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 140-133 (Uzatmada)

        Dallas Mavericks-Miami Heat: 118-113

        Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 116-101

        Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 116-120 (Uzatmada)

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