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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Utah Jazz'a 124-115 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:37 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:37
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        Alperen'in çabası Rockets'a yetmedi
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        NBA'de 5 maç yapıldı. Jazz'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 27 sayı, 12 ribaunt, 7 asist ve 1 blokla oynadı.

        Sezonun 22. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Jalen Green 25 sayı, 10 asist ve Amen Thompson 22 sayı, 9 ribaunt üretti.

        Jazz'da ise Keyonte George'un 30 ve Lauri Markkanen'in 23 sayısı, sezonun 14. galibiyetinde önemli rol oynadı.

        DONCIC'TEN 32 SAYI, 10 RİBAUNT

        Los Angeles Lakers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 123-100 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.

        Bu sezon 34. galibiyetini alan Lakers'ta Luka Doncic 32 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, 4 top çalma ve LeBron James 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist kaydetti.

        Nikola Jokic'in 12 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı Nuggets'ta Aaron Gordon'ın 24 ve Jamal Murray'nin 19 sayısı, sezonun 20. yenilgisini önleyemedi.

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        SONUÇLAR

        Chicago Bulls-Phoenix Suns: 117-121

        Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 103-105

        Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 100-123

        Utah Jazz-Houston Rockets: 124-115

        Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 141-88

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