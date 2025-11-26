ALS hastası olduğunu açıklayan Eric Dane televizyona dönüyor

'Grey's Anatomy' adlı diziyle hafızalara kazınan, son olarak 'Euphoria' dizisinde kamera karşısına geçen Eric Dane, bu yılın ilk döneminde ALS hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. Vücudunun bazı bölgelerinde güçsüzlük hissettiğini anlatan 52 yaşındaki Dane, geçen ay Washington'da havaalanında tekerlekli sandalyede görüntülenmişti.

Ekrandan bir süredir uzak olan Dane, hastalığıyla ilgili bir rolle televizyona dönüyor. Dane, 'Brilliant Minds' dizisinin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümünde, ALS hastası olan, Matthew adlı bir itfaiyeciyi canlandıracak. Dizinin yapımcısı Michael Grassi, Dane'in ekibinin, oyuncunun dizinin hayranı olduğunu ve dizide yer almak istediğini söylemek için kendilerine ulaştığını söyledi. Grassi, hayranı olduğu sanatçıyla bir hikâye anlatacak olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Yapımcı, Dane'in rol aldığı bölümün amacının, bir ailenin teşhis sonrası birlikte bu süreci atlatmasının nasıl bir şey olduğunu göstermek olduğunu söyledi.

REKLAM

Eric Dane, nisan ayında ALS teşhisini kamuoyuna duyurmuş ve "Bu yeni dönemde yanımda sevgi dolu ailemin olmasından dolayı minnettarım. Çalışmaya devam edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum ve 'Euphoria' setine dönmeyi dört gözle bekliyorum" demişti.