        ALS hastası olduğunu açıklayan Eric Dane televizyona dönüyor

        'Grey's Anatomy' ve 'Euphoria' dizileriyle tanınan oyuncu Eric Dane, ALS hastalığıyla mücadele ediyor. Dane, hastalığıyla bağlantılı bir rolle televizyona dönüyor

        Giriş: 26.11.2025 - 17:18 Güncelleme: 26.11.2025 - 17:21
        Televizyona dönüyor
        'Grey's Anatomy' adlı diziyle hafızalara kazınan, son olarak 'Euphoria' dizisinde kamera karşısına geçen Eric Dane, bu yılın ilk döneminde ALS hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. Vücudunun bazı bölgelerinde güçsüzlük hissettiğini anlatan 52 yaşındaki Dane, geçen ay Washington'da havaalanında tekerlekli sandalyede görüntülenmişti.

        Ekrandan bir süredir uzak olan Dane, hastalığıyla ilgili bir rolle televizyona dönüyor. Dane, 'Brilliant Minds' dizisinin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümünde, ALS hastası olan, Matthew adlı bir itfaiyeciyi canlandıracak. Dizinin yapımcısı Michael Grassi, Dane'in ekibinin, oyuncunun dizinin hayranı olduğunu ve dizide yer almak istediğini söylemek için kendilerine ulaştığını söyledi. Grassi, hayranı olduğu sanatçıyla bir hikâye anlatacak olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirtti.

        Yapımcı, Dane'in rol aldığı bölümün amacının, bir ailenin teşhis sonrası birlikte bu süreci atlatmasının nasıl bir şey olduğunu göstermek olduğunu söyledi.

        Eric Dane, nisan ayında ALS teşhisini kamuoyuna duyurmuş ve "Bu yeni dönemde yanımda sevgi dolu ailemin olmasından dolayı minnettarım. Çalışmaya devam edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum ve 'Euphoria' setine dönmeyi dört gözle bekliyorum" demişti.

        "Evde iki kızım var. Üniversiteden mezun olmalarını, evlenmelerini görmek, belki de torun sahibi olmayı istiyorum. Tüm bunlarda yanlarında olmak istiyorum. Bu yüzden bu konuda son nefesime kadar mücadele edeceğim" diyen Dane, bu hastalıkla mücadele edenler için tedaviye federal fon sağlanmasına yardımcı olmak için politikacılarla da görüşmeler yaptı.

        Rebecca Gayheart ile evli olan oyuncunun 15 yaşındaki Billie ve 13 yaşındaki Georgia adında kızları var. Dane ve Gayheart 2004 yılında evlendi. Şubat 2018'de ayrılan ve boşanma davası açan çift, bu yılın başında yeniden ilişklerini devam ettirme kararı aldı.

        ALS HASTALIĞI NEDİR?

        ALS hastalığı, esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık olarak biliniyor. İstemli kaslar çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hareketlerin yapılmasında görevli olduğundan, sinir hücrelerinin hasarı sonucu yürüme, konuşma, yutkunma, başı dik tutmada güçlük çekme gibi belirtiler görülür. ALS hastalığının ilerleyişini durdurmak ya da tam tedavi sağlamak için herhangi bir tedavi seçeneği bulunmuyor.

