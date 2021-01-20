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Alstom, zeminden beslemeli kesintisiz güç temini sistemi olan APS sistemini 14 istasyondan oluşan ve 10.1 km uzunluğundaki Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında uyguladı. 1 Ocak 2021'de Balat-Alibeyköy arasındaki 9 km'lik bölümünün açılışı yapılan tramvay hattı, hafif raylı hatların ayak izini azaltacak ve kentsel çevrenin estetiğini koruyacak.

Türkiye'de ilk kez uygulanan APS sistemi ile tramvaya katener sistemi yerine cadde seviyesinde yer alan ve iletken bölümlerden güç temin eden bir ray vasıtası ile enerji temini sağlanacak. İletken bölümler, yalnızca üzerleri tramvayla tamamen kaplandığında etkinleşiyor ve yayalar ve diğer karayolu kullanıcıları için tam güvenlik sağlıyor. Enerji, aracın altında, tramvayın merkezi bojisinde bulunan seyir pabuçları tarafından alınıyor.

Alstom Ortadoğu ve Türkiye Genel Müdürü Mama Sougoufara "Yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerimizin İstanbul'un şehir manzarasının bir parçası olduğunu görmekten oldukça mutluyuz. Zeminden beslemeli APS sistemine ek olarak, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı için yerli bir firma tarafından üretilen 30 adet tramvay aracı için ilgili araç üstü ekipmanları temin ediyoruz. Bu, sistemimizin ne kadar uyarlanabilir olduğunun bir göstergesidir. Sistem inovasyon, çevresel, estetik ve tarihi değerler açısından İstanbul demiryolu ağının eşsiz bir imzası olacak" dedi.