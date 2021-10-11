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Haberler Gündem 3. Sayfa ALT GEÇİTTE HALAY! Son dakika: Düğün magandaları "Pes" dedirtti! - Haberler
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Düğün magandaları "Pes" dedirtti!

İstanbul'da, düğün konvoyu Topkapı alt geçidinde trafiğe kapatıp halay çekti. Araç sürücülerinin düğün magandalarına tepki gösterdiği o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

ALT GEÇİTTE HALAY! Son dakika: Düğün magandaları
Düğün magandaları "Pes" dedirtti!
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İHA

İstanbul Fatih'te, 10. Yıl Caddesi Topkapı alt geçidinde düğün magandaları trafiği kapatıp halay çekti.

O ANLAR CEP TELEFONUNA YANSIDI

İHA'da yer alan habere göre trafiği tehlikeye atan düğün magandalarının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücüler olaya büyük tepki gösterdi.

DAMATLA HALAY ÇEKTİLER

Görüntülerde düğün konvoyu Topkapı alt geçidi üzerinde araçlarını yol ortasında bırakarak damatla birlikte halay çekti.

Bir süre halay çeken grup daha sonra araçlarına binerek uzaklaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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