Alta - Raufoss maçı ne zaman?

Alta ve Raufoss, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 34 puanlı Alta 3. sırada bulunuyor, Raufoss 36 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Alta, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Raufoss, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 415 kodlu maçı oynayanlar; Alta galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Raufoss galibiyet oranı 0.00.

Alta son haftadaki Skeid müsabasında 0-1 yenildi.

Raufoss, Nybergsund karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Alta, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Alta, kendi sahasında 19 gol attı, 10 gol yedi.

Raufoss ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Raufoss, 16 gol atarken 8 gol yedi.

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