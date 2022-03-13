Altay iç saha maçlarına güveniyor

Özbalta, yaptığı açıklamada, ligde şu an itibarıyla 35 puan barajı altındaki her takımın kalan maçlara stresli çıkacağını belirtti. Takım olarak iyi bir ivme yakaladıklarını kaydeden Özbalta, şunları ifade etti:

"Bulunduğumuz bölgenin en formda takımıyız. Tüm rakiplerimizle evimizde oynamanın avantajını sonuna kadar kullanacağız. Bu dönemde kazanırken, sadece 3 gol yememiz de takım savunması anlamında güzel işler başardığımızı gösteriyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda lig sonuna kadar 5 maç daha oynayacağız. Büyük Altay taraftarı ile el ele verdiğimizde burası geçilmez bir kale olur. Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor maçlarında bunu ispatladık. Biz birlikte güçlüyüz."

Özbalta, aldıkları iyi sonuçlarla takım olarak özgüvenlerinin yükseldiğini belirterek, "Kazanıp yükseldikçe bu özgüven daha da pekişecek. Hep daha iyiyi başarmaya odaklıyız. Yönetimimiz, teknik ekibimiz, futbolcularımız, kulüp personelimiz ve Büyük Altay taraftarı ile güzel bir hikaye yazıyoruz, umarım sonu da güzel olacak. Her ne olursa olsun bizler son maçın son dakikasına kadar arma için mücadele sözü veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.