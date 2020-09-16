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Son birkaç yıldır dönüşüm süreci geçiren Alternatif Bank, hedefine 5 yıl içerisinde engelsiz bankacılıkta örnek kurum olmayı koydu. Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, düzenlenen online toplantıda yaptıkları çalışmalarla bankayı adım adım yeni bir kültüre dönüştürdüklerini kaydetti. Gür “Bankacılık hizmetlerine herkesin eşit şekilde ve kolaylıkla erişebileceği ‘hak temelli’ bir hizmet modeli sunmak için çalışıyoruz. Engelliler, yaşlılar, hamileler, kaza ve benzer nedenlerle kısıtlanmış tüm gruplara kolay ulaşılabilen hizmetler vermeyi hedefliyoruz. Bu konu kurum kültürümüzün bir parçası olacak. Beş yıl içerisinde Alternatif Bank’ın engelsiz bankacılık alanında örnek gösterileceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

ENGELLİLERE ÖZEL KREDİ

Çeşitli erişilebilirlik çalışmalarının yanı sıra engellilere yönelik ürünler de geliştirmeye başladıklarını vurgulayan Gür ilk adımını bir kredi paketiyle attıklarını aktardı. Online bir araştırma gerçekleştirdiklerini belirten Gür ''Bankacılık hizmetleri özelinde yapılan paylaşımlara baktığımızda ise yüzde 17’sinin fiziksel erişimde, yüzde 62’sinin de başta kredi olmak üzere bankacılık ürün ve hizmetlerinden faydalanma noktasında sıkıntılı olduğunu tespit ettik. Bu veriler ışığında erişilebilirlik çalışmalarımızın yanında ürün geliştirmeye de odaklanarak engelli bireylere yönelik 50 bin TL’ye kadar yüzde 1.10 faiz oranı ve 24 aya kadar vade imkânı sunan kredi paketimizi oluşturduk'' diye konuştu.

Toplantıya Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu, Engelsiz Bankacılık Danışma Kurulu Üyeleri Süleyman Akbulut, Hakan Özgül, Duygu Kayaman, Prof. Dr. Kenan Çayır ve Doç Dr. Itır Erhart da katıldı.

Alternatif Bank Dijital Bankacılık ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu, Alternatif BankGenel Müdürü Kaan Gür ve Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay

'ERİŞİLEBİLİR İLETİŞİM UZMANI İSTİHDAM EDECEĞİZ'

Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay engelsiz banka hedefi doğrultusunda çalışmalara çalışanlarından başladıklarını kaydetti. Hizmet kanallarının erişilebilirliğini sağlarken çalışanların farkındalık ve bilgi seviyesini geliştirmek içim adımlar attıklarını vurgulayan Ebru Taşcı Firuzbay, bankanın engelli istihdamında da yasal düzenlemelerle belirlenen kotayı karşıladığını aktardı. Ebru Taşcı Firuzbay hedeflerinin ihtiyaçlar ölçüsünde yasal zorunlulukların üzerinde engelli istihdamını sağlamak, staj süreçlerimize engelli öğrencileri dahil etme, Müşteri İletişim Merkezi’nde işaret dili bilen ve tüm hizmet kanallarına merkezi şekilde destek verebilecek “Erişilebilir İletişim Uzmanı” istihdam etmek olduğunu söyledi.

'4 PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu ise son üç yılda şubelerinin yüzde 80’den fazlasını yenilediklerine dikkat çekti. Dijital kanallar için ‘Web İçeriği Erişilebilirlik Rehber Kuralları’ hazırladıklarını ve gerekli düzenlemeleri yapmaya başladıklarını kaydeden Esra Beyzadeoğlu şöyle konuştu: ''Bu kanallarımızdaki erişilebilirlik iyileştirmelerini önümüzdeki senenin ikinci yarısında tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca engellilerin daha iyi bir bankacılık hizmeti almasına katkı sunacak projelerin geliştirilmesi için sürece gençleri de dâhil ettik. Özyeğin Üniversitesi öğrencileriyle birlikte şubat ayında erişilebilirlik ve evrensel tasarım yaklaşımıyla, ‘Engelsiz Bankacılık’ temalı bir hackathon düzenledik. Bankamız hizmet kanallarına erişimde engelli gruplarının ihtiyaçlarına cevap verecek projeler geliştirmelerini istedik. Bu konuda 36 kişiden oluşan 9 ekip proje fikirleri geliştirdi. Gençlerin yaklaşımları ve geliştirdikleri projeler gerçekçi yönleri olması açısından da çok kıymetliydi. Bu projelerden 4’ünü hayata geçirmek üzere planımıza aldık.”