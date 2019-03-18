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Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde, geçen yıl liseyi bitiren Zeynep Eken (17),bu yıl üniversite sınavlarına hazırlanmak için ablası Hanife Eken ile birlikte bir dershaneye kaydoldu. Üniversite eğitimi almayı çok isteyen Zeynep Eken, yaklaşık 6 ay boyunca derslerini ihmal etmedi. 18’ine girmesine az bir zaman kalan Zeynep Eken, iddiaya göre 21 gün önce dershanesinin önüne gelen 6 kişi tarafından kaçırıldı.
"3 KADIN VE 3 ERKEK KAÇIRDI" İDDİASI
İHA'da yer alan habere göre Eken’in ailesi, o günden beri çalmadık kapı bırakmamasına rağmen kızlarına bir türlü kavuşamadı. Kaçırıldıktan bir hafta sonra 3 ablası tarafından görülen Zeynep Eken’in bulunmasını isteyen aile, yetkililerden yardım bekliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Zeynep’in ağabeyi Ramazan Eken, “Eğitim gördüğü dershane önünde aldığımız duyumlara göre, iki arabayla gelen 3 bayan ve 3 erkek tarafından kaçırıldı. 21 gündür haber alamıyoruz. Tüm kolluk kuvvetlerine söylememize rağmen hiçbir sonuca ulaşamadık. Bütün mercilere sesleniyorum, vicdan sahiplerine sesleniyorum gören, duyan veya herhangi bir şey bilen varsa Allah rızası için bir an önce bunun bize ulaştırılmasını rica ediyorum” dedi.
"EVET DE HAYIR DA DESENİZ, BU İŞ BİTTİ"
Kız kardeşinin kimler tarafından kaçırıldığını bildiklerini kaydeden Ramazan Eken, şöyle konuştu: “Bundan 13 gün önce, kardeşimin kaçırılmasından 8 gün sonra elçi eşliğinde 3 kız kardeşim kaçıranlarla görüştü. Bizim bir şartımız vardı, odada kimse olmadan kız kardeşimizle görüşmek istedik. Eğer kendi rızası ile gitmişse bu konuyu kapatacaktık ama değilse alıp gelecektik. Ne yazık ki bizi oyuna getirdiler, 8-10 adam kardeşimin başında durmuş kıza dayatmalarla konuşturmaya çalıştılar. Evet desen de hayır desen de bu olay bitmiştir dediler. Bunu emniyete, savcılığa bildirdim, gereğinin yapılmasını, kız kardeşimin bulunmasını ve bize teslim edilmesini istiyorum. Kız kardeşimizin nerede olduğunu bilmiyoruz, haber alamıyoruz, ölümü sağ mı ondan bile şüpheliyiz artık.”
"KARDEŞİM SENİ SUÇLAMIYORUM"
Zeynep Eken’in ablası Adalet Bıçak ise Zeynep’in zorla kaçırıldığını ve onu gördüklerinde şok geçirdiklerini söyledi. Bıçak, “Neredesin Zeynep bizi duymuyor musun, biz senin zorla kaçırıldığını biliyoruz. Ben senin yanına geldim, bütün her şeyi gördüm, kardeşim ben seni suçlamıyorum, ne zaman gelirsen kapım sana açıktır, yeter ki gel” diye konuştu.
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