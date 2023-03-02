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Altılı Masa aday için toplandı! 6'lı masa partileri kimler?

Millet İttifakı olarak seçime hazırlanan 6'lı Masa, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 2 Mart günü bir araya geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde toplanan Altılı Masa, Cumhurbaşkanı adayını belirliyor. Gelişmelerin ardından gözler 6'lı Masa partileri ve Altılı Masa'daki isimlere çevrildi. İşte, Altılı Masa partileri...

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  • Altılı Masa aday için toplandı! 6'lı masa partileri kimler? 6'lı masada kimler ve hangi partiler var?

    Cumhurbaşkanlığı seçimi için 14 Mayıs tarihine işaret edilirken gözler 6'lı masa partilerine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirleme ve seçim çalışmalarına ilişkin konuları ele almak üzere Altılı masa 2 Mart günü saat 14:00 itibarıyla toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği fakat ileri bir tarihte açıklanacağı öğrenildi. İşte, 6'lı Masa partileri ve Altılı Masa'daki isimler...
  • Altılı Masa aday için toplandı! 6'lı masa partileri kimler? 6'lı masada kimler ve hangi partiler var?

    6'LI MASA 12'İNCİ TOPLANTISINDA!

    Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin katılımıyla Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı başladı. Bu toplantı, daha önce yapılan 11 toplantıdan daha farklı ve önemli olacak. Zira Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olacak isminin bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin katılımıyla ortak bir adayda uzlaşı sağlanması ve bir ismin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi toplantının ana gündem maddesi olacak.
  • Altılı Masa aday için toplandı! 6'lı masa partileri kimler? 6'lı masada kimler ve hangi partiler var?

    ALTILI MASA CUMHURBAŞKAI ADAYI KİM OLACAK?

    Siyaset kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri altılı masanın adayının kim olacağı.

    Altılı masanın perşembe günkü toplantısı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlardan birinin aday olmasının mutabakatı güçlendireceğini ifade etti.

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.
  • Altılı Masa aday için toplandı! 6'lı masa partileri kimler? 6'lı masada kimler ve hangi partiler var?

    6'LI MASADA HANGİ PARTİLER VAR?

    Altılı Masa'da CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti bulunuyor.
  • Altılı Masa aday için toplandı! 6'lı masa partileri kimler? 6'lı masada kimler ve hangi partiler var?

    ALTILI MASADA KİMLER VAR?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

    SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
  • Altılı Masa aday için toplandı! 6'lı masa partileri kimler? 6'lı masada kimler ve hangi partiler var?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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