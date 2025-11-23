Habertürk
        Geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantısına yönelik belirsizlikler ve teknoloji hisselerindeki düşüşün etkisiyle negatif bir seyir öne çıkarken, gelecek hafta gözler yoğun veri gündemine çevrildi. ABD'de tarihin en uzun hükümet kapanması geride kalırken açıklanmaya başlanan ekonomik veriler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları ekonomik gelişmelerden nasıl etkileniyor? İşte, 23 Kasım 2025 Pazar altın fiyatları

        Giriş: 23.11.2025 - 08:06 Güncelleme: 23.11.2025 - 08:06
        1

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.551,33

        Satış: 5.552,10

        2

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.063,15

        Satış: 4.067,13

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.882,12

        Satış: 9.077,69

        4

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.528,49

        Satış: 36.199,72

        5

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.375,00

        Satış: 37.561,00

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.708,73

        Satış: 18.155,38

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.528,49

        Satış: 36.199,72

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.999,59

        Satış: 38.958,79

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.159,99

        Satış: 4.248,31

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.230,49

        Satış: 5.458,30

