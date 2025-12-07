Habertürk
        ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2025: 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, altın düştü mü yükseldi mi?

        Altın fiyatları 7 Aralık 2025: 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika haberleri hafta sonu dahil yakından takip ediliyor. Yıl sonuna doğru kazançlarını değerlendirmek isteyenler canlı altın fiyatı üzerinden anlık grafiği inceliyor. Altın fiyatları yatırımcıların gelecek hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed'in olası faiz indirme kararına yönelik pozisyon alması ile perşembe günü bir miktar düştü. Peki, 7 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım ve çeyrek altın alış ve satış rakamları

        Giriş: 07.12.2025 - 07:58 Güncelleme: 07.12.2025 - 08:14
        1

        Kapalıçarşı altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Bu hafta boyunca dengeli bir seyir izleyen altın fiyatları hafta sonunda aşağı yönlü bir grafik izliyor. Bugün piyasalar kapalı olurken altın fiyatlarındaki son fiyatlar merak ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        2

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.196,02

        Satış: 4.199,54

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.745,37

        Satış: 5.746,23

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.192,59

        Satış: 9.395,08

