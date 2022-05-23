Altın fiyatlarındaki son durum, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gerileme gözlemlenen doların altına destek sağlaması nedeniyle altın fiyatları yukarı yönlü seyrediyor. Altının ons değeri gün içerisinde 1,853.55 dolar seviyesi ile 12 Mayıs itibariyle en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalardaki dalgalanmaların ardından "23 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları en çok araştırılanlar arasında yer aldı. İşte, 23 Mayıs Pazartesi 2022 güncel altın fiyatları: gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları!

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