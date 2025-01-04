Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 4 Ocak 2025 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yeni yıla girilmesiyle birlikte hızlı yükseliş gösteren altın fiyatlarında ibre tersine döndü. Geçtiğimiz gün 3032 liraya kadar yükselen gram altın, şu sıralar 3 bin liradan işlem görüyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Ocak 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları son dakika hareketleri yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından inceleniyor. Bir süredir dalgalı bir grafik çizen altın fiyatları, yeni yıla girilmesiyle birlikte hızlı yükseliş gösterdi. Ancak bugünkü tabloya göre, geçtiğimiz gün 3 bin 32 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, 3 bine geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın, 4 Ocak 2025 günü 3000 liradan, çeyrek altın ise 4906 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.000,38
Satış: 3.000,80
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.639,19
Satış: 2.641,26
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.800,60
Satış: 4.906,30
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.202,41
Satış: 19.565,20
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.649,00
Satış: 19.855,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.571,20
Satış: 9.812,61
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.202,41
Satış: 19.565,20
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.107,53
Satış: 20.612,82
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.632,84
Satış: 2.477,36
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.748,86
Satış: 2.904,99
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.820,00
Alış: 49.484,00