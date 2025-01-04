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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 4 OCAK 2025: Altında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 4 Ocak 2025 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yeni yıla girilmesiyle birlikte hızlı yükseliş gösteren altın fiyatlarında ibre tersine döndü. Geçtiğimiz gün 3032 liraya kadar yükselen gram altın, şu sıralar 3 bin liradan işlem görüyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Ocak 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 07:48 Güncelleme: 04.01.2025 - 07:48
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından inceleniyor. Bir süredir dalgalı bir grafik çizen altın fiyatları, yeni yıla girilmesiyle birlikte hızlı yükseliş gösterdi. Ancak bugünkü tabloya göre, geçtiğimiz gün 3 bin 32 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, 3 bine geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın, 4 Ocak 2025 günü 3000 liradan, çeyrek altın ise 4906 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.000,38

        Satış: 3.000,80

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.639,19

        Satış: 2.641,26

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.800,60

        Satış: 4.906,30

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.202,41

        Satış: 19.565,20

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.649,00

        Satış: 19.855,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.571,20

        Satış: 9.812,61

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.202,41

        Satış: 19.565,20

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.107,53

        Satış: 20.612,82

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.632,84

        Satış: 2.477,36

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.748,86

        Satış: 2.904,99

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.820,00

        Alış: 49.484,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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