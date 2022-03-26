Güncel altın fiyatları yatırım yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Rusya Ukrayna savaşı etkisi ve Enflasyon rakamlarındaki artış altın fiyatlarında hareketliliğe neden olmaya devam ediyor. Birkaç hafta önce 900 lira sınırını aşan gram altın fiyatı 26 Mart Çarşmaba itibariyle 931 lira bandında işlem görüyor. İşte, 26 Mart güncel altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatları son durum...