Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek gelmesi, ülke merkez bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı ve ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişelerinin artmasına, buna paralel dolar talebinin küresel ölçekte güçlü kalmasına neden oldu.

Artan dolar talebinin etkisiyle düşüş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı, geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,8 değer kaybetti. Altının ons fiyatı, yeni haftaya da azalışla başladı ve şu dakikalarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.808 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, bu hafta G7 Maliye Bakanları Zirvesi'nin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını bildirdi.

Bugün ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, cari işlemler hesabı martta 5 milyar 554 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 24 milyar 223 milyon dolar oldu.

16 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları 16 Mayıs Pazartesi günü için en çok merak edilen ekonomik veriler arasında yer alıyor. Yeni haftaya düşüşte başlayan altın fiyatları öğle saatlerinde dalgalı bir seyir izliyor. İşte anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları canlı...

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ