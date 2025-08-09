Habertürk
        Yeni haftanın ikinci günü 12 Ağustos canlı altın fiyatları son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da en son gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı düşüşe geçti. Altın ve gümüş fiyatları geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin artması ile ABD'nin tarifeleri ve jeopolitik belirsizliklerle şekillendi. Bazı küresel bankacılık devleri piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından tahminlerini güncelledi. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Ağustos gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son durum

        Giriş: 09.08.2025 - 07:23 Güncelleme: 12.08.2025 - 01:03
        Altın fiyatları son dakika haberleri merak ediliyor. Döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar ve küresel ekonomik belirsizlikler, altını yatırımcıların gözünde daha da cazip hale getiriyor. Gram altın 4.396 TL, çeyrek altın 7.033 TL’den işlem görüyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos 2025 gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ile canlı altın fiyatları alış satış bilgisi

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.396,3270

        Satış: 4.396,3940

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.396,60

        Satış: 3.398,89

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.014,47

        Satış: 4.220,33

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.188,8600

        Satış:28.723,4600

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.033,4000

        Satış: 7.189,1900

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.689,00

        Satış: 28.838,00

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.278,17

        Satış: 30.009,13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.466,00

        Satış: 72.010,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış:14.109,18

        Satış: 14.464,60

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış:2.411,67

        Satış: 3.377,33

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.306,24

        Satış: 28.839,90

