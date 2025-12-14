Altın fiyatları yükselişte! 15 Aralık 2025 bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Hafta sonu altın fiyatları takibi devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyen veya ellerinde altın bulunan vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatlarını grafiğini takip ediyor. Gümüşün fiyatları düşerken altın fiyatları güçlü duruşunu korudu ve 7 haftanın zirvesinde seyretti. İç piyasada ise gram altın cuma günü 5 bin 976 liraya kadar yükselerek rekor kırarken, hafta kapanışını bu zirveden bir miktar geri çekilerek 5 bin 902 TL seviyesinde gerçekleştirdi. Peki, 15 Aralık bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatındaki son durum
Altın fiyatları hafta sonu hareketliliğini korudu. Piyasaların kapalı olduğu Pazar günü altındaki son durum merak ediliyor. Altın hafta başından itibaren yükselişteydi. En son gram altın 5.901 TL, ons altın ise 4 bin 300 dolardan işlem gördü. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 15 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.442,30
Satış: 9.650,17
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.901,44
Satış: 5.902,25
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 37.769,19
Satış: 38.482,64
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.298,63
Satış: 4.300,63
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.352,00
Satış: 38.681,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.825,58
Satış: 19.300,34
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 95.657,00
Satış: 96.450,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 37.769,19
Satış: 38.482,64
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.125,70
Satış: 40.098,08
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.256,89
Satış: 4.363,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.387,94
Satış: 5.626,14