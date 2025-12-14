Altın fiyatları hafta sonu hareketliliğini korudu. Piyasaların kapalı olduğu Pazar günü altındaki son durum merak ediliyor. Altın hafta başından itibaren yükselişteydi. En son gram altın 5.901 TL, ons altın ise 4 bin 300 dolardan işlem gördü. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 15 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu