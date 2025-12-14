Habertürk
        Hafta sonu altın fiyatları takibi devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyen veya ellerinde altın bulunan vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatlarını grafiğini takip ediyor. Gümüşün fiyatları düşerken altın fiyatları güçlü duruşunu korudu ve 7 haftanın zirvesinde seyretti. İç piyasada ise gram altın cuma günü 5 bin 976 liraya kadar yükselerek rekor kırarken, hafta kapanışını bu zirveden bir miktar geri çekilerek 5 bin 902 TL seviyesinde gerçekleştirdi. Peki, 15 Aralık bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatındaki son durum

        Giriş: 14.12.2025 - 09:21 Güncelleme: 15.12.2025 - 00:06
        Altın fiyatları hafta sonu hareketliliğini korudu. Piyasaların kapalı olduğu Pazar günü altındaki son durum merak ediliyor. Altın hafta başından itibaren yükselişteydi. En son gram altın 5.901 TL, ons altın ise 4 bin 300 dolardan işlem gördü. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 15 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.442,30

        Satış: 9.650,17

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.901,44

        Satış: 5.902,25

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.769,19

        Satış: 38.482,64

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.298,63

        Satış: 4.300,63

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.352,00

        Satış: 38.681,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.825,58

        Satış: 19.300,34

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 95.657,00

        Satış: 96.450,00

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.769,19

        Satış: 38.482,64

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.125,70

        Satış: 40.098,08

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.256,89

        Satış: 4.363,15

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.387,94

        Satış: 5.626,14

