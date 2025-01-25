Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile petrol fiyatları ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından pozitif bir seyir öne çıkıyor. ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı ekonomi ve ticari politikalar piyasaların odağında kalmayı sürdürürken, Trump'ın ABD'de yabancı şirketlerin üretim yapmasına yönelik açıklamaları risk iştahını destekliyor. Peki, tüm bu gelişmelerden altın fiyatları nasıl etkilendi? İşte, 26 Ocak altın fiyatları...