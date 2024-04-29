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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları canlı son dakika: DÜŞÜYOR! 29 Nisan 2024 Pazartesi altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek altın, gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: İbre aşağı yönlü! 29 Nisan 2024 güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlerden etkilenen altın fiyatlarında ibre aşağı döndü. 29 Nisan Pazartesi günü saat 15:35 itibarıyla güncel ons altın değeri 2 bin 337 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 431 TL'den satılıyor. İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 07:21 Güncelleme: 29.04.2024 - 19:12
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        1

        Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade ederek, bankanın çarşamba günkü para politikası kararlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

        Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, para piyasalarında, Fed'in bu toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

        Analistler, bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 12, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58 ihtimalle fiyatlandığını söyledi.

        Bugün, yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Nisan 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 438 liradan yaparken; 29 Nisan Pazartesi günü 2 bin 431 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 987 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 975 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.433,22

        Satış: 2.431,59

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.336,98

        Satış: 2.337,37

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.890,03

        Satış: 3.975,72

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.560,38

        Satış: 15.853,97

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.755,88

        Satış: 7.951,30

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.560,38

        Satış: 15.853,97

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.208,37

        Satış: 16.633,72

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.312,66

        Satış: 1.734,30

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.228,28

        Satış: 2.359,48

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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