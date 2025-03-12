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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı son durum: Altın yükselişte! 12 Mart 2025 bugün tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları canlı son durum: 12 Mart bugün tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Alım satım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı canlı altın fiyatları üzerinden güncel rakamları kontrol ediyor. Son günlerde borsada yükseliş hızlanırken, altında bir dengelenme arayışı devam ediyor. 22 ayar bilezik 3.156 TL iken, ata altın 22,954 TL'den satışta. Peki 12 Mart 2025 bugün tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 07:22 Güncelleme: 12.03.2025 - 07:22
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        1

        Canlı altın fiyatları ile alış ve satış grafiği takip ediliyor. Geçtiğimiz haftaki düzeltme hareketi sonrasında durgunlaşan altın yeni güne yükseliş seyrinde başladı. Alım satım yapmak isteyenler altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Ons altın güne 2916 dolardan başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları 12 Mart 2025 alış-satış tablosu

        2

        ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM

        ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ekonomik gidişata yönelik belirsizlikleri artırmasıyla altın fiyatları hareketlenmeye başladı.

        Gram altın fiyatı, yeni güne 3.429,6840 seviyesinde başladı.

        Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 487 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 951 liradan satılıyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.429,9670

        Satış: 3.430,1650

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.916,7500

        Satış: 2.917,2700

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış:5.487,1700

        Satış: 5.608,3400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.947,2100

        Satış: 22.363,4000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.561,00

        Satış: 22.737,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 56.055,00

        Satış: 56.729,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.954,64

        Satış: 23.529,54

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.883,09

        Satış: 2.767,16

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.156,50

        Satış: 3.328,54

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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