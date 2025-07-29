Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 29 TEMMUZ 2025: Altında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret anlaşması piyasalardaki risk algısını azalttı. Güvenli liman varlıklara olan talebin düşmesiyle altın fiyatları geriledi. Saat 09.55 itibarıyla ons altın 3315 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4328 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 07:43 Güncelleme: 29.07.2025 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 29 Temmuz 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalarda, ABD ile AB arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından risk algısının azalmasıyla özellikle endeks vadeli kontratlarda yükselişler görülüyor. Güvenli liman varlıklara olan talebin azalmasıyla birlikte altın fiyatları geriledi. Altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla 4328 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons altın, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 29 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.328,1680

        Satış: 4.328,6370

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.314,08

        Satış: 3.315,13

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.925,0700

        Satış: 7.077,3200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.700,2800

        Satış: 28.222,7100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.218,00

        Satış: 28.401,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.817,59

        Satış: 14.165,69

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.721,80

        Satış: 28.244,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.612,19

        Satış: 29.334,06

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.371,20

        Satış: 3.333,88

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.948,48

        Satış: 4.156,62

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.284,00

        Satış: 70.894,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!