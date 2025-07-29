Altın fiyatları 29 Temmuz 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalarda, ABD ile AB arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından risk algısının azalmasıyla özellikle endeks vadeli kontratlarda yükselişler görülüyor. Güvenli liman varlıklara olan talebin azalmasıyla birlikte altın fiyatları geriledi. Altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla 4328 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons altın, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 29 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…