        Altın fiyatları 3 Kasım Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın, Çin'in bazı perakendeciler için uzun süredir uyguladığı vergi iadesi sistemini sona erdirmesinin ardından ons başına 4 bin doların altına düştükten sonra sabah saatlerinde tekrar 4 bin doların üzerine çıktı. Saat 07.40 itibarıyla altının onsu 4 bin 4 dolardan işlem görürken, gram altın 5 bin 416 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 3 Kasım 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 03.11.2025 - 07:56 Güncelleme: 03.11.2025 - 07:56
        Anlık ve canlı altın fiyatları alış-satış tablosu haftanın ilk işlem gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Çin, bazı perakendeciler için uzun süredir uyguladığı vergi iadesi sistemini sona erdirdi. Çin'in vergi düzenlemesinin ardından altında dalgalı seyir gözlemlendi. Kıymetli metal, ons başına 4 bin doların altına düştükten sonra sabah saatlerinde tekrar 4 bin doların üzerine çıktı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Kasım 2025 güncel altın fiyatları...

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.415,6580

        Satış: 5.416,4560

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.000,87

        Satış: 4.004,96

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.665,0500

        Satış: 8.855,9100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.660,2100

        Satış: 35.315,2900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 36.474,00

        Satış: 36.751,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.282,05

        Satış: 17.718,29

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.672,46

        Satış: 35.328,21

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.074,21

        Satış: 38.010,58

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.082,41

        Satış: 4.167,45

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.104,42

        Satış: 5.340,12

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 90.849,00

        Satış: 91.736,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
