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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı: Yükselişini sürdürüyor! 31 Mayıs 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar?

        Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! 31 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor. Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla altın talebinin azaldığını belirtti. İşte, 31 Mayıs canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 07:38 Güncelleme: 31.05.2024 - 07:38
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 31 Mayıs Cuma günü önceki kapanış fiyatının üzerinden alıcı bulan gram altın saat 07:35 itibarıyla 2 bin 428 liradan işlem görüyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 31 Mayıs Cuma günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 428 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 971 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.428,43

        Satış: 2.428,83

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.340,46

        Satış: 2.340,80

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.885,48

        Satış: 3.971,14

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.541,93

        Satış: 15.835,98

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.742,91

        Satış: 7.938,48

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.541,93

        Satış: 15.835,98

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.021,31

        Satış: 16.425,70

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.292,88

        Satış: 1.711,55

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.196,43

        Satış: 2.326,50

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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