Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! 31 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor. Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla altın talebinin azaldığını belirtti. İşte, 31 Mayıs canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 31 Mayıs Cuma günü önceki kapanış fiyatının üzerinden alıcı bulan gram altın saat 07:35 itibarıyla 2 bin 428 liradan işlem görüyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 31 Mayıs Cuma günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 428 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 971 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.428,43
Satış: 2.428,83
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.340,46
Satış: 2.340,80
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.885,48
Satış: 3.971,14
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.541,93
Satış: 15.835,98
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.742,91
Satış: 7.938,48
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.541,93
Satış: 15.835,98
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.021,31
Satış: 16.425,70
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.292,88
Satış: 1.711,55
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.196,43
Satış: 2.326,50