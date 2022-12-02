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Altın fiyatları Fed etkisiyle yükseldi! 2 Aralık 2022 bugün çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ons altın fiyatları Fed'den gelen faiz açıklamasının ardından yükselişe geçti. İşte, 2 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

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  • Altın fiyatları Fed etkisiyle yükseldi! 2 Aralık 2022 bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Altın fiyatları, küresel piyasalardaki resesyon endişesiyle dalgalı bir seyir izliyor. Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırım hızını yavaşlatabilecekleri açıklamasıyla yükseldi. Dün, ons altına paralel olarak yükselen altın fiyatları haftanın son işlem gününe sınırlı da olsa düşüşle başladı. İşte, 2 Aralık Cuma tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum... 

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    Küresel piyasalarda resesyon ve enflasyon ikilemi fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

    ABD'de tahvil piyasasındaki resesyon fiyatlamaları 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, açıklanan veriler ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 80 ihtimalle bu ayki toplantıda 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.

    Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

    İstihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.755 doların destek, 1.835 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
  • Altın fiyatları Fed etkisiyle yükseldi! 2 Aralık 2022 bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

    GRAM ALTIN FİYATLARI 2 ARALIK 2022

    Gram altın fiyatları 2 Aralık Cuma günü saat 15:45'te kaydedilen güncel verilere göre 1.080,90 lira alış ve 1.083,12 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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  • Altın fiyatları Fed etkisiyle yükseldi! 2 Aralık 2022 bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

    2 ARALIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Çeyrek altın fiyatları 2 Aralık Cuma günü kaydedilen verilere göre 1.724,20 lira alış ve 1.762,24 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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  • Altın fiyatları Fed etkisiyle yükseldi! 2 Aralık 2022 bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.799,33

    1.799,69

    CANLI ALTIN/ONS FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
  • Altın fiyatları Fed etkisiyle yükseldi! 2 Aralık 2022 bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

    YARIM ALTIN FİYATI

    3.437,66

    3.542,42

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