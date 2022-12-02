Altın fiyatları, küresel piyasalardaki resesyon endişesiyle dalgalı bir seyir izliyor. Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırım hızını yavaşlatabilecekleri açıklamasıyla yükseldi. Dün, ons altına paralel olarak yükselen altın fiyatları haftanın son işlem gününe sınırlı da olsa düşüşle başladı. İşte, 2 Aralık Cuma tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

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Küresel piyasalarda resesyon ve enflasyon ikilemi fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD'de tahvil piyasasındaki resesyon fiyatlamaları 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, açıklanan veriler ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 80 ihtimalle bu ayki toplantıda 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

İstihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.755 doların destek, 1.835 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.